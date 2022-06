Nog lege stoelen in de theaters: 'Mensen plannen niet meer zo ver vooruit'

De voorverkoop voor het nieuwe theaterseizoen is bijna overal weer begonnen, maar behalve voor grote namen als Youp van 't Hek en Peter Pannekoek zijn mensen wat terughoudend in het kopen van kaartjes. "De nasleep van corona is nog duidelijk merkbaar, en het virus is natuurlijk nog niet verdwenen."

Steven Visser van Theater De Maagd in Bergen op Zoom merkt dat mensen er vaker voor kiezen om pas op het laatste moment een kaartje voor een voorstelling aan te schaffen in plaats van ruim van tevoren in de voorverkoop. "Uitzondering zijn de grote namen, zoals cabaretiers Ronald Goedemond en Van der Laan & Woe. Die zijn binnen no time uitverkocht", aldus Visser.

"Veel mensen hebben nog een kaartje van een show die geannuleerd moest worden."

"Het minder bekende spul, daar staan bezoekers wat afwachtend tegenover", zegt hij. "Dat kan te maken hebben met de angst dat voorstellingen in de winterperiode opnieuw niet doorgaan omdat het coronavirus dan misschien weer de kop opsteekt. En tegelijkertijd is alles natuurlijk duurder geworden, zoals de boodschappen en brandstof. Ook een reden om de hand op de knip te houden." Bij poppodia werken ze niet met een traditionele aftrap van het cultuurseizoen, maar bij Mezz in Breda merken ze wel dat de verkoop van tickets achterblijft ten opzichte van vroeger. "De nasleep van corona is zeker nog merkbaar", zegt Jessica van der Werf van Mezz. "Mensen zijn terughoudend met de aanschaf van een kaartje. Ook hebben veel mensen doorgeschoven tickets van shows die destijds geannuleerd moesten worden." Ook bij theater Markant in Uden gaat de voorkeur van het publiek uit naar een avond uit op korte termijn. "Voor de komende maanden trekken we behoorlijk volle zalen, al zitten we niet op het niveau van voor de coronacrisis", zegt Sjoerd Boue van het Udense theater. "We merken dat mensen weer graag een voorstelling zien en bereid zijn daarvoor te betalen. Maar het blijft afwachten of ons publiek weer wat verder vooruit durft te plannen."

"Het volplannen van de agenda zijn we een beetje kwijtgeraakt."