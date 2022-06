Kapotte lift zorgt voor ellende in seniorenflat: botbreuken en lange files

Twintig minuten wachten op een lift naar beneden is geen uitzondering voor de bewoners van de flat Parkzicht in Tilburg. Dat komt omdat één van de twee liften al weken kapot is. Volgens Elly Stockermans is er een groot liftprobleem: "Iemand heeft haar pols gebroken doordat ze uit de lift is gevallen, en er ontstaan ruzies."

In de 144 appartementen in Tilburg Noord wonen voornamelijk senioren. Omdat ze slecht ter been zijn of in een scootmobiel zitten zijn ze afhankelijk van de twee liften in het gebouw. Er is alleen één groot probleem: de liften werken niet goed.

"Ik viel uit de lift en brak mijn pols."

Dilia Couwenberg is de ongelukkige die haar pols nu in het gips heeft zitten. "Ik heb schrik van de lift nu", vertelt ze terwijl ze in de lift staat. "Drie weken geleden stapte ik uit de andere lift en die bleef dertig centimeter boven het niveau van de verdieping staan. Ik viel uit de lift en brak mijn pols. Nu is het maar een pols, maar als iemand met een scootmobiel in de lift stond en achteruit was gereden dan was ‘ie gewoon over de kop gegaan. Daar wil ik niet aan denken." Sinds zij uit lift gevallen is, staat die lift nu bijna drie weken stil.

Dilia Couwenberg viel uit de lift en brak haar pols (foto: Noël van Hooft)

Afgelopen vrijdag waren beide liften kapot. "Ik heb een loopbeperking en dan kan ik geen kant op", vertelt Dilia. De bewoners voelen zich opgesloten, weet Elly te vertellen. "Hier wonen veel senioren die met een rollator lopen of niet goed de trap kunnen nemen. Als dan beide liften kapot zijn zit je gewoon gevangen."

"Ik moet soms drie of vier liften voorbij laten gaan."

En één lift is niet voldoende voor alle bewoners. Er ontstaan lange files voor de liftdeuren. "Vijftien tot twintig minuten wachten op een lift is geen uitzondering", zegt Dilia. "Ik moet soms drie of vier liften voorbij laten gaan, ze zitten gewoon vol. Ik ben hier komen wonen omdat ik een aangepaste woning nodig heb met een lift en nu zitten we met de ellende." Door de lange files voor de liften missen bewoners hun taxi of bus. Ook op woensdagochtend is het zeker voor de bewoners van de bovenste verdiepingen lang wachten. Op de achtste verdieping stapt een vrouw met haar rollator in. "Het is hopeloos", verzucht ze. Een verdieping lager is het proppen, want een andere bewoonster wil ook de lift in. "Ik heb een kwartier staan wachten", begint Annie Rijken. "Ik vind het schandalig. Ik moet vier keer per dag naar beneden met mijn hondje. Ik sta langer buiten de lift te wachten dan dat ik erin sta."

"Ik ben bang om uit te stappen."