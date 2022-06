Speciale rode trui Vuelta valt slecht: 'Sommige tafelkleden zijn mooier'

De speciale rode trui voor de drie dagen dat de Vuelta door Nederland komt, is in Spanje heel slecht in de smaak gevallen. Dinsdag werd de trui officieel gepresenteerd. Op social media noemen Spaanse wielerfans de trui een schande en een gedrocht. Ze vinden dat de leiderstrui gewoon rood hoort te zijn zonder fratsen. De Vuelta start 20 augustus in Den Bosch en rijdt een dag later in Breda.

Een aantal reacties op social media:

"Als je echt iets anders wil, maak het dan oranje. Niet deze shit, die lelijker is dan de organisator (red: Franse ASO). En mensen associëren die kleuren met Frankrijk, niet met Nederland. Nederlanders inbegrepen. Wat een shit van een shirt vrienden", stelt Ciclismo 280.

"We mogen de essentie en het traditionele niet verliezen, de trui moet zonder meer volledig rood zijn", vindt Mari Carmen ßoa op twitter.

"Ik heb mooiere tafelkleden gezien in restaurants langs de weg", schrijft Hors Catégorie.

"Lelijk", meldt JAJR.

"Dat ze er een speciaal detail op zetten is prima, maar heel de identiteit veranderen voor deze drie dagen begrijp ik niet", zegt Diego De Saa.

