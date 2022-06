Tuinman Martijn geeft tips voor de komende tropische dagen

Het zal je niet ontgaan zijn: komend weekend wordt het keiwarm. Dat betekent niet alleen dat je goed op jezelf moet passen, maar ook op je tuin. Dat zou je tenminste denken. Tuinman Martijn Rekkers geeft tips.

Volgens Martijn kan je het beste gewoon lekker gaan relaxen met dit warme weer. “Doe vooral niet te veel met je tuin. Je moet bijvoorbeeld geen nieuwe planten gaan planten. Het zou wel kunnen, maar het beste is om het gewoon even uit te stellen.”

Normaal gesproken is het nu tijd voor zomermest voor je gazon, maar ook dat kun je beter even laten dit weekend. “Als je nu gaat mesten moeten die korrels nat worden om ze te breken. Nu is het te droog en breken de korrels dus niet. Dat zorgt ervoor dat ze blijven liggen en uiteindelijk je gras verbrandt.”

Ook met het snoeien van planten kun je nu beter eventjes wachten. Hoewel het nu wel de tijd daarvoor is. “Veel mensen zijn nu de beukenhagen aan het snoeien. Dat kun je bij deze hitte echt beter niet doen.”