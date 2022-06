Robert Molenaar nieuwe hoofdtrainer NAC, ook Ton Lokhoff terug

Robert Molenaar maakt de overstap van NAC Onder 21 naar het eerste elftal van NAC Breda. Hij tekent een contract voor één jaar. Ton Lokhoff en Rogier Molhoek vervullen de rol van assistent-trainer. Ook zij tekenen een éénjarige verbintenis.

Molenaar, die als speler actief was bij FC Volendam, RBC Roosendaal, Leeds United en Bradford City, begon zijn trainerscarrière in het betaald voetbal bij FC Volendam. Via Roda JC en Almere City maakte hij vorig seizoen zijn intrede bij NAC als eindverantwoordelijke van NAC Onder 21.

“Ik vind het een voorrecht om van zo'n mooie club hoofdtrainer te mogen zijn en onder de nieuwe eigenaren een team te mogen leiden dat het NAC-dna draagt", zegt Molenaar op de clubwebsite. "Daarnaast heeft de club gezorgd voor een ervaren en toch ambitieuze technische staf. Ik kijk uiteraard enorm uit naar de samenwerking met de ervaring van Ton Lokhoff en Gabor Babos en de spirit van Rogier Molhoek en Anthony Lurling. Er is een hoop werk te verrichten en ben blij dat we weer snel aan de slag mogen.”



Lokhoff

Ook clubicoon Ton Lokhoff keert dus terug in de Bredase dug-out. Volgens de club zal hij zich, naast het assisteren van Molenaar, ook bezighouden met scouting, het begeleiden doorstromende jeugd naar het eerste elftal en het meedenken over de voetbalvisie en de implementatie hiervan.

Lokhoff stapte bijna precies een jaar geleden op als technisch directeur na een slepende ruzie met de toenmalige coach Maurice Steijn.

