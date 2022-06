Gratis parkeren drijft buurt tot wanhoop: 'Straat staat altijd bomvol'

In heel Tilburg moet je bijna overal binnen de ringbaan betaald parkeren. Maar er is aan de oostkant één klein gebiedje van vijf straten waar parkeren gratis is. Daar is het dus altijd dringen voor een plekje, uit de hele omgeving willen mensen juist daar graag staan. De buurt is de parkeeroverlast zat en doet een opmerkelijk verzoek aan de gemeente: geef ons ook betaald parkeren.

Eigenlijk is het in Tilburg best simpel geregeld. Buiten de ringbaan kun je bijna overal gratis parkeren, daarbinnen moet je betalen. Maar aan de oostkant is één klein gebiedje uitgezonderd. In die vijf straten in de Indische buurt, net binnen de Ringbaan Oost, mag je wel gratis je auto neerzetten.

"In eerste instantie zou je zeggen: ideale situatie, want wij hoeven niet te betalen", vult Bart Wouters aan. "Maar omdat het bij ons vrij parkeren is, kunnen wij dus geen parkeervergunning aanvragen. En wij kunnen onze auto nergens anders neerzetten zonder te betalen."

Extra wrang is het volgens Michiel Dirkx dat in de andere straten plek zat is: "Sinds daar op 1 juni betaald parkeren is ingevoerd, is het nog nooit zo rustig geweest. Dat willen wij ook." De oplossing is simpel, volgens Van der Meer: "Laat ze ook hier betalen en geef ons een vergunning. Dan hebben wij minder problemen."

De buurt heeft dit verzoek inmiddels gedaan aan de gemeente Tilburg. Maar die houdt voorlopig aan de huidige maatregelen vast. De gemeente benadrukt dat de bewoners volop inspraak hebben gehad bij het maken van de plannen: "De conclusie is getrokken dat uw deel van de wijk over het geheel gezien geen parkeerproblemen heeft."

De problemen nu kunnen zich volgens de gemeente ook nog vanzelf oplossen: "Wanneer betaald parkeren net is ingevoerd, zien we dat een deel van de bewoners en ondernemers soms nog geen vergunning heeft. Zij parkeren in dat geval tijdelijk buiten het gebied en zullen op termijn in het eigen gebied parkeren."

In december komt er een evaluatie van de parkeerregeling, dan gaat de gemeente kijken of er aanpassingen nodig zijn.