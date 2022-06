Fietser zwaargewond na aanrijding door automobilist in Tilburg

Een fietser is woensdagnacht zwaargewond geraakt nadat deze geraakt werd door een automobilist op de kruising van de Ringbaan Noord en de Waalstraat in Tilburg. Dit gebeurde rond kwart over een.

Volgens een 112-correspondent wilde de fietser vanaf de Waalstraat de Ringbaan Noord oversteken toen het mis ging. Passerende huisarts

Een passerende huisarts zag de fietser op de weg liggen en bood eerste hulp. Vanwege de ernst van de situatie werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen. De verwondingen van het slachtoffer waren echter zo ernstig ernstig dat het ambulancepersoneel besloot de komst van de heli niet af te wachten. De fietser is in een ambulance met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hoe de aanrijding kon plaatsvinden, wordt onderzocht.

De fietser zou geraakt zijn toen die de Ringbaan Noord wilde oversteken (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

De politie onderzoekt hoe de aanrijding op de Ringbaan Noord in Tilburg kon plaatsvinden (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).