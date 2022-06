Vrouw steekt huisgenoot met mes in zijn been bij ruzie

Een vrouw is donderdagochtend opgepakt in haar huis in Waalwijk nadat ze haar huisgenoot had gestoken met een mes. Dat meldt de politie.

De politie kreeg net na middernacht een melding van een steekpartij in een huis aan de Professor Veltmanweg. In een van de kamers vond de politie een gewonde man, hij had een flinke steekwond in zijn been.

In diezelfde kamer zat ook de vrouw, zij gaf toe dat ze ruzie had gehad met de man en dat ze hem met een mes in zijn been had gestoken.

De vrouw is aangehouden voor poging tot doodslag. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De zaak wordt onderzocht.