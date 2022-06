Een koude douche en okselzweet: feiten en fabels rondom de hitte

Het is nog steeds keiwarm en in de loop van de dag wordt het alleen maar warmer. In tijden van zulke hitte gaan er allerlei tips en trucs rond om zo goed mogelijk af te koelen. Koud douchen of juist thee drinken, wat werkt nu écht? Koen Levels is thermofysioloog en kent alle feiten en fabels rondom de hitte.

Thijs den Ouden Geschreven door

Na een lange dag in de hitte even een lekkere koude douche voor je je bed in gaat. Heerlijk verkoelend, zou je denken. Toch heeft zo'n koude douche een averechts effect. "Je huid reageert op het koude water door samen te knijpen, hierdoor gaat er nauwelijks meer bloed door je huid heen. Dat heb je nou weer net nodig om buiten de douche warmte kwijt te raken", legt Levels uit. "Je hebt het dus heel even koud, maar die periode daarna is het juist moeilijker om je warmte kwijt te raken. Je huid is dan nog samengeknepen."

"Naar de sauna gaan, traint je lichaam."

Als koud water zorgt voor een samengeknepen huid, zou een sauna dan helpen? "Het goede aan de sauna is je lichaam aan de warmte gaat wennen. Het heeft misschien niet direct effect, maar het heeft zeker wel effect op de lange termijn. Je leert je lichaam beter met warmte om te gaan." Waar een warme sauna je lichaam traint tegen de warmte, valt het effect van theedrinken toch een beetje tegen. “Het idee is dat als je lichaam warm wordt, je lichaam getraind wordt om die warmte weer kwijt te raken. Maar bu blijkt wel dat het drinken van koude dranken een stuk effectiever is.” Als je het je lichaam ingiet kun je dus beter een koude drank pakken, terwijl buiten je lichaam is iets warmer of eigenlijk lauw het beste.

"Je zweet bijna niet uit je oksels."