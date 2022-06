Peter laat Oekraïnse vlag wapperen zolang het nodig is

Aan de gevel van restaurant Yellow Rabbit in Nuenen wappert al maanden de Oekraïense vlag. "Vanaf dag één van de oorlog ben ik solidair met mijn Oekraïense personeelslid, Viktoria, die hier al twaalf jaar werkt. Ze komt uit Tsjernihiv, een stad die zwaar gebombardeerd wordt", vertelt eigenaar Peter van den Luitgaarden. "Ik zag na het uitbreken van de oorlog dat mensen vlaggen ophingen en dacht: dat is een goed plan."

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, hebben veel Brabanders de Oekraïense vlag bij hun huis of zaak opgehangen. In deze serie het verhaal achter die vlaggen. Zelf heeft horecaondernemer Peter ook een band met Oekraïne: "Ik ben in 2012 met het EK voetbal in het land geweest. In de steden Kiev, Tsjernihiv en Charkov, die nu worden gebombardeerd. Toen was het een groot feest en nu is het een groot drama."

"Mensen waar ik toen was, zitten nu diep in de ellende."

De oorlog raakt Peter dan ook: "Omdat ik het land een beetje ken en de mensen zij zo ontzettend vriendelijk en gastvrij, dat raakt je gewoon heel erg, dat mensen waar je toen bent geweest nu diep in de ellende zitten". Peter besloot om online twee Oekraïense vlaggen te bestellen, een voor bij zijn zaak en een voor zijn Oekraïense collega: "Dat raakte haar natuurlijk heel erg, ook omdat je elkaar heel goed kent. We hebben samen een verleden van twaalf jaar". Viktoria heeft vorige week haar peettante uit Tsjernihiv naar Nederland over laten komen, vertelt Peter: "Die had het heel erg zwaar en haar broer is hier naar toe gekomen met zijn vrouw en kind, op de vlucht voor de oorlog. Hij is hier meteen aan het werk gegaan en heeft ondertussen een woning. Blij is hij natuurlijk niet, maar hij is geholpen".

"Vaste gasten kwamen allerlei spullen brengen."

Peter wil zijn solidariteit met de mensen uit Oekraïne laten zien door de vlag op te hangen. Het gaat hem niet om een politiek statement, zegt hij. En niet alleen Peter is solidair. Na een stukje in het plaatselijke krantje 'Onder de Linde' over Viktoria en haar broer, kwamen ook andere mensen spontaan in actie. "Mijn vaste gasten kwamen allerlei spullen brengen. Tassen vol met kleding, een televisie, radio een koelkast, er is van alles hier gebracht. Mensen zeiden, kunnen we iets voor Viktoria doen. Een gast gaf zelfs een enveloppe met geld voor Viktoria in de plaats van een fooi." Peter vreest, gezien de voortslepende oorlog, dat de vlag nog wel even zal blijven hangen. Hij gaat er pas vanaf als de oorlog voorbij is. Op de vraag of Peter het eigenlijk een mooie vlag vindt, antwoordt hij: "Nou ja er zit geel in, van the Yellow Rabbit en blauw is mijn favoriete kleur, dus het komt zo mooi samen."