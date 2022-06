Grote brand in loods van manege in Wouwse Plantage

Op het terrein van een manege in Wouwse Plantage staat een loods in brand, het gaat om meerdere geschakelde stallen. Dat meldt de Veiligheidsregio Brabant Midden- en West-Brabant.

In totaal zijn er zeventien brandweerwagens uitgerukt voor de brand, het merendeel van die voertuigen zijn waterwagens omdat er in het gebied te weinig water voor handen is.

Paarden in de wei

De stal die in brand staat is gevuld met hooi. De paarden stonden in een andere loods en zijn inmiddels naar buiten gebracht, ze staan nu in een weiland.

Er is niemand gewond geraakt bij de brand.