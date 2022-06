Grote brand in loods van manege in Wouwse Plantage onder controle

Iets voor twee uur heeft de brandweer het sein brandmeester gegeven voor de brand in een schuur met hooi in Wouwse Plantage. De schuur staat op een terrein van een manege aan de Heistraat. Er is veel rook vrijgekomen bij de brand, ook is er sprake van asbest. Dat meldt de Veiligheidsregio Brabant Midden- en West-Brabant. Er zijn geen gewonden gevallen en ook de paarden zijn niet in gevaar.

Het gaat om Ruitersportcentrum West-Brabant waar paardensport beoefend wordt. Op het terrein staan meerdere geschakelde stallen. De loods met hooi staat daar los van. De brandweer heeft weten voorkomen dat de brand zou overslaan naar het grotere complex. Aanvankelijk rukten er maar liefst zeventien brandweerwagens uit voor de brand. Het merendeel daarvan bestond uit waterwagens, omdat er in het gebied te weinig water voor handen zou zijn. Inmiddels zou er toch een geschikte bron in de buurt zijn gevonden. Er wordt op dit moment een watertransport aangelegd en een deel van de waterwagens keert daarom weer terug naar de kazerne. Asbest

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio meldt dat er asbest is vrijgekomen, daarom wordt een specialistisch bedrijf ingeschakeld. Zij gaan de asbestdeeltjes opruimen, dat gebeurt voornamelijk op het eigen terrein. Omwonenden hebben daar geen last van want zij zitten ver weg van het terrein, aldus de woordvoerder. De Veiligheidsregio zegt dat er sprake is van veel rookontwikkeling, ze adviseert bij hinder om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Paarden in de wei

De paarden van de manege stonden in een andere loods en zijn inmiddels naar buiten gebracht, ze staan nu in een weiland. Er is niemand gewond geraakt bij de brand.