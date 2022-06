Bij Ilona wappert de geelblauwe vlag: 'Een signaal dat ik aan ze denk'

Al maanden wappert bij Ilona van der Wijst uit Wijbosch de Oekraïense vlag aan de gevel van het huis. "Meteen nadat de oorlog uitbrak konden wij Oekraïners steunen door een vlag te kopen. Nou toen dachten wij: we hebben een stok, we hebben een mast, dus hier komt die te hangen." En als het aan Ilona ligt, blijft de vlag gewoon hangen.

Even twijfelde Ilona nog of het wel verstandig was om die vlag aan haar huis te hangen: "In het begin hoorde je dat je daarmee op moest letten, want alles zou in de gaten worden gehouden door de Russen. Maar toen dacht ik, die zullen hier toch niet aanbellen", zegt ze met brede lach. En dus ging de vlag toch in top om een duidelijk statement te maken tegen de oorlog.

Reacties op haar actie om de Oekraïense vlag te hijsen kreeg Ilona nauwelijks: "Sommigen zeggen: fijn dat je het steunt, maar het is niet zo dat mensen aan de deur komen om te vragen waarom die vlag hier hangt."