Het pikzwarte zwembad is weer blauw: ‘Er is ongelofelijk hard gewerkt’

Goed nieuws voor bezoekers van zwembad de Melanen in Halsteren. Het probleem van het pikzwarte water is bijna opgelost. De verwachting is dat het zwembad vrijdag zijn deuren weer kan openen.

Anne van Egeraat Geschreven door

Door een technische storing zag het water van de zwembaden er de afgelopen dagen pikzwart uit. Dat kwam door koolstofdeeltjes die via de leidingen in het water waren gekomen. Die sloegen neer op de bodem, waardoor die helemaal zwart zag. En als je de bodem van een zwembad niet meer kan zien, mag je er niet zwemmen. Medewerkers stonden daarom de afgelopen dagen met trekkers in het water om dat zo snel mogelijk schoon te maken. Het lijkt erop dat bezoekers vrijdag weer terechtkunnen voor een duik in het water. Net op tijd voor de extreme hitte die is voorspeld. Om uiterlijk zeven uur donderdagavond laat de organisatie van de Melanen via de website en social media weten of de enorme klus geslaagd is. Manager Walter van Krieken van het zwembad is trots op het werk dat zijn team de afgelopen dagen verzet heeft. ‘’Het team heeft zich ongelofelijk hard ingezet.’’

Het water leek pikzwart door koolstofdeeltjes.