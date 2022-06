Hans heeft de Oekraïense vlag hoog in de mast: 'Dit is waar ik voor sta'

Wie over de Ringbaan West Tilburg binnenrijdt kan hem bijna niet missen. De grote Oekraïense vlag die aan een mast voor het huis van Hans Timmermans hangt. Meteen toen de oorlog uitbrak, heeft hij hem opgehangen: "Dit is waar ik voor sta en dit is wat ik uit wil dragen."

Sinds het uitbreken van oorlog in Oekraïne hebben veel Brabanders de Oekraïense vlag gekocht en gehesen. In deze serie het verhaal achter die vlaggen: Deel 3: Hans Timmermans uit Tilburg. Hans heeft een duidelijk motief om de geel-blauwe vlag bij zijn huis op te hangen: "Waar zij voor staan, daar sta ik ook voor. Het heeft te maken met zelfbeschikking van de mensen, met vrijheid voor mensen. En dan is Oekraïne meer een metafoor daarvoor dan dat het eigenlijk specifiek over Oekraïne gaat."

"Ik hecht erg aan vrijheid en democratie."