Vluchtelingen moeten om tien uur binnen zijn: 'Beveiliging iets te ijverig'

Vluchtelingen in de noodopvang in sporthal De Wetering in Loon op Zand klagen dat ze ’s avonds na tien uur niet meer naar buiten mogen. In de huisregels staat dat het na tienen stil moet zijn in de slaapzaal. De vluchtelingen zouden alleen even naar de wc mogen. De gemeente denkt dat de beveiliging de taken iets te ijverig opvat en gaat er iets aan doen.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Op donderdagochtend staan er enkele mannen buiten voor De Wetering in het zonnetje te praten. Loon op Zand is niet hun eerste verblijfsadres. Ze hebben er heel wat gehad in Nederland. Nu zitten ze voor twee weken in het dorpshart van Loon Op Zand te wachten tot ze naar het aanmeldcentrum in Ter Apel mogen. Met 150 vluchtelingen, volwassenen en kinderen, slapen ze in de sporthal.

“Ik heb posttraumatische stress."

Op alle andere plekken waar ze opgevangen werden, konden ze gaan en staan waar ze wilden. Ze hebben het gevoel dat er in De Wetering wel heel erg streng op de avondklok gelet wordt. “Ik heb posttraumatische stress", zegt een 46-jarige man uit Libanon in goed Engels. "Ik kan niet zo goed slapen en wil dan graag naar buiten, de frisse lucht in. Maar ik werd gewoon tegengehouden door een beveiliger. Met een handgebaar duwde hij me terug. In Terneuzen, waar we vandaan komen kon ik ’s avonds nog ergens een biertje gaan drinken." Een andere vluchteling slaapt met zijn vrouw en drie kinderen in de zaal. Als de kinderen slapen wil hij wel even naar buiten. “Het was nergens een probleem om naar buiten te gaan, dus waarom hier wel?” De anderen knikken instemmend. Een van de vluchtelingen laat ook weten dat het voor de rest goed geregeld is in Loon op Zand. Het eten is goed en de mensen zijn aardig. Maar even naar buiten na tienen, zou toch wel heel fijn zijn.

"We gaan er iets aan doen"