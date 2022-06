Verdacht poststuk bij gemeentehuis in Oirschot blijkt niet gevaarlijk

Het verdachte poststuk bij het gemeentehuis in Oirschot blijkt niet gevaarlijk, dat meldt de politie. Het ging om een zakje met wit kristalachtig poeder. De politie weet nog niet om wat voor stof het gaat, behalve dat het dus geen gevaar oplevert.

Een aantal mensen dat met het poststuk in aanraking kwam, ging uit voorzorg in quarantaine in een aparte ruimte.

Onderzoek

De melding van het poststuk kwam rond kwart voor een. Eén van de medewerkers van het gemeentehuis heeft het verdachte poststuk gevonden. Over de inhoud liet de politie zich in eerste instantie niet uit.

"Maar er waren verdachte omstandigheden waaronder het pakket gevonden werd", zegt een woordvoerder van de politie.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse bij het gemeentehuis waaronder een specialist met kennis van verdachte pakketten. Deze specialist heeft onderzocht wat het poststuk mogelijk kan zijn. Uit dat onderzoek blijkt dat er geen gevaar is.

Het gemeentehuis is tijdelijk dichtgegaan voor bezoekers. We hebben de gemeente gevraagd om een reactie, een woordvoerder heeft aangegeven donderdagmiddag te reageren.