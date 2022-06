Anita kocht met de hele buurt Oekraïense vlaggen: 'Poetin moet opzouten'

Met vier buurtbewoners tegelijk bestelde Anita van de Laak uit Tilburg Oekraïense vlaggen toen de oorlog uitbrak. "Gewoon op internet bij Bol.com, even later was die daar trouwens al uitverkocht, want er was in het begin van de oorlog een run op." Maar ze had het gevoel dat ze iets moest doen. "Die vlag blijft hier net zo lang hangen totdat de oorlog voorbij is. "Die Poetin, die moet gewoon terug in zijn hok!"

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben veel Brabanders een Oekraïense vlag opgehangen. In deze serie het verhaal achter die vlaggen. Vandaag: Anita van de Laak uit Tilburg. De politieke onrust en oorlog in het Oost-Europese land houdt Anita al langer bezig: "Ik vond in 2014 de annexatie van de Krim al onacceptabel. Ik begreep niet dat wij dat allemaal toelieten, er wordt gewoon een stuk van een vrij land ingenomen."

"Het is verdorie nog dichterbij dan Spanje."

Het is behoorlijk onwerkelijk, vindt Anita. "Dat je een oorlog nu zo dichtbij meemaakt. Het is verdorie nog dichterbij dan Spanje waar ik op vakantie ga." Het maakt het allemaal ineens erg invoelbaar, vindt ze. "De mensen zijn ook zo vergelijkbaar met ons. Ze hebben een vergelijkbaar leven, dus daar kan je je heel gemakkelijk mee identificeren." De oorlog maakt Anita duidelijk dat je perfecte leventje zomaar ineens voorbij kan zijn. Zij voelt zich erg betrokken bij de oorlog. Behalve de Oekraïne vlag hijsen bij haar huis, zamelde ze ook hulpgoederen in voor het door oorlogsgeweld geplaagde land. Toen ze hoorde dat er een tekort was aan medicijnen is ze spontaan naar de winkel gegaan om voor honderd euro paracetamol te kopen en middeltjes tegen keelpijn voor kinderen.

"Die Poetin moet gewoon opzouten."