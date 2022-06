Vrouw belandt met auto op spoor, weer treinen tussen Den Bosch en Tilburg

Een vrouw is donderdagmiddag rond half drie met haar auto van de weg geraakt en op het spoor terechtgekomen. Dat gebeurde in het centrum van Udenhout aan de Kreitenmolenstraat. Er rijden daardoor geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg. ProRail meldt rond kwart voor vijf dat het treinverkeer weer op gang komt. Het advies is om de reisplanner voor vertrek te raadplegen.

De vrouw kwam vanuit het centrum van Udenhout en reed over de Kreitenmolenstraat richting Oisterwijk. Ze moest uitwijken en raakte daardoor van de weg. Ze reed daarna door een hekwerk en ramde daarbij een elektriciteitskastje. Ze belandde vervolgens midden op het spoor. Slagbomen blijven dicht

Omstanders hebben de vrouw zo snel mogelijk uit de auto gehaald. Ze raakte niet gewond maar is wel erg geschrokken. Alle treinverbindingen zijn stilgelegd. Omdat ook het elektriciteitskastje gesneuveld is, gaan de slagbomen van het spoor niet meer open. Het ongeval trekt veel bekijks, veel mensen komen een kijkje nemen.

Foto: Toby de Kort / SQ Vision

