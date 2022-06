Kirill gaat 40 kilometer door de nacht lopen voor zijn familie in Oekraïne

Het wordt een tocht van 40 kilometer, midden in de nacht en dwars door Tilburg. Honderden mensen lopen mee zaterdagnacht tijdens de Nacht van de Vluchteling. Voor Kirill Blokker (29) uit Tilburg een extra beladen nacht: een deel van zijn familie woont in Oekraïne.

Zijn moeder woont net over de grens in België, maar de hele moederskant van zijn familie woont nog in Oekraïne. Zij hebben ervoor gekozen om daar te blijven. “Aan de ene kant een praktische beslissing, want ze hebben daar een huis. Maar vertrekken was niet echt een optie. De mannen moesten blijven en om nou een oma, die slecht ter been is, naar de grens te sturen, leek ze niet zo'n goede beslissing”, vertelt Kirill.

Hij merkt ook aan het contact met zijn familie dat er veel is veranderd sinds het begin van de invasie. “Er is een moment geweest dat ik met mijn vriendin op de bank aan het bellen was met mijn oom, terwijl we op de achtergrond explosies hoorden. Ik weet dat ze nu een betere nachtrust hebben.”

Zijn familie woont in de buurt van de hoofdstad Kiev. Hun beslissing om te blijven frustreerde Kirill aan het begin van de invasie. Nu zijn familie langzaam het leven weer kan oppakken, heeft hij er meer begrip voor. “Het is daar nu relatief rustig. Althans voor hun begrippen. Er vliegen nog steeds raketten over en soms vindt er nog een aanslag plaats. Maar ze zitten in ieder geval niet meer in de schuilkelder.”

Gelukkig is er emotioneel gezien ook bij Kirill veel veranderd sinds het begin van de oorlog. Hij was destijds campagneleider voor D66 Tilburg. “De oorlog putte me tijdens de campagne enorm uit. Ik moest de campagne daardoor een week naast me neerleggen. Maar het feit dat we later in de politiek zoveel bezig waren met de situatie in Oekraïne, bleek best therapeutisch.”

Komende nacht staat voor Kirill in het teken van de invasie in Oekraïne. Maar ook bij andere vluchtelingen staat hij stil. Met de lange looptocht wordt geld opgehaald voor onder andere Stichting Vluchteling. De teller staat op moment van schrijven op bijna een miljoen euro. “We lopen voor elke vluchteling. Nederland heeft de Oekraïense vluchtelingen met open armen ontvangen en ik hoop dat we in die lijn door kunnen gaan.”

Het startschot is zaterdagnacht om 00.00 uur bij Poppodium 013, waar de deelnemers na 40 kilometer ook weer finishen.