Gokreclames zorgen bij ex-verslaafde Hessel (22) voor moeilijke momenten

Gokreclames zorgen voor een verdubbeling van het aantal verslaafden. Dat zien ze bij Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek. De 22-jarige Hessel is ondertussen vijf maanden clean maar heeft het nog elke dag moeilijk doordat overal ‘leuke’ reclames over gokken te zien zijn. “Als ik die reclames zie ga ik in mijn gedachten terug naar die tijd, een tijd waarin ik alle zorgen even kon vergeten. Ik heb dan de behoefte weer om aan zo’n gokspel mee te doen.”

Eind 2018 begon Hessel met het gokken. “Tijdens een verjaardag lieten vrienden een app zien waar je op voetbalwedstrijden kon wedden. Maar die app had ook een casinogedeelte en toen ben ik daar gaan spelen.” In het begin bleef het bij een paar tientjes maar al snel vergokte Hessel honderden euro’s per keer. “In drie jaar tijd heb ik zo’n 15.000 euro vergokt.”

“Het was echt een hele helse tijd."

In het begin haalde hij er vooral een kick uit. “Later werd het verslavend omdat het voor mij een leegte van vroeger opvulde. Uiteindelijk werd ik er afhankelijk van omdat ik die leegte niet meer wilde voelen.” Die verslaving zorgde voor een heel zware periode van drie jaar. “Het was echt een helse tijd. Ik ben heel diep gegaan. Ik heb geld gestolen van mijn moeder en van mijn vrienden. Het was echt een heel hardnekkige verslaving.” Dat ging niet alleen ten koste van Hessel maar ook van anderen in zijn omgeving. Derek van Enk is medewerker bij Yes We Can Clinics en ziet de gokverslaafden binnenkomen. “Ze zijn echt enorm van slag als ze hier komen. Ze hebben echt problemen op alle vlakken van het leven: schulden, ruzies, maar ook superdepressief, angstig en boos.”

Derek van Enk en Hessel in de bossen bij Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek (foto: Noël van Hooft)

Volgens Derek zien ze bij de jeugdkliniek in Hilvarenbeek sinds 2018 een vervijfvoudiging van het aanmeldingen van jongeren met een gokverslaving. “Jongeren die al depressief zijn, een trauma of een psychisch probleem hebben, zien in het gokken een oplossing. Dat is een enorme fake oplossing en het creëert ook nog eens duizend extra problemen.”

“Ik heb mijn loon van 1500 euro er ‘s avonds in twee uur tijd doorheen gejaagd."

En die reclames trekken kwetsbare jongeren naar het gokken toe, ziet Van Enk. “Omdat het een mooie en leuke wereld laat zien met confetti. Maar als ik zo’n reclame langs de weg of op tv zie, zie ik jongeren die eenzaam en alleen heel hun leven, hun toekomst, hun relatie met familie, hun vriendschappen en hun gezin aan het vergokken zijn.” De knop ging bij Hessel aan het begin van dit jaar om. “Ik zag dat mijn loon van 1500 euro gestort was en die heb ik er ‘s avonds in twee uur tijd doorheen gejaagd. Ik ben me totaal verloren in die andere wereld.” De volgende ochtend besefte Hessel dat hij hulp nodig had. En die hulp zocht hij in Hilvarenbeek bij Yes We Can Clinics. Tien weken lang werd Hessel behandeld en van zijn verslaving afgeholpen. Een zwaar traject vol confrontaties.

“Wat mij betreft komt er een landelijk verbod."

Eenmaal uit de kliniek is het nog altijd moeilijk voor Hessel. En dat komt vooral door de vele gokreclames die sinds oktober 2021 legaal zijn in Nederland. “Ik ben een voetbalfan en ik kijk heel veel voetbal. Na elke wedstijd zijn er minstens twee gokreclames te zien. De clubs worden gesponseerd door gokbedrijven. Ik loop weg als ik zo’n reclame zie.” Want als Hessel die flitsende reclames over gokken ziet, heeft hij terug de behoefte om weer zijn telefoon te pakken en mee te spelen. “Ik moet dan echt even weglopen en iemand bellen om het te bespreken.” Hessel vindt dat de landelijke politiek direct moet ingrijpen. “Mensen die op het randje van een verslaving zitten worden de afgrond in geholpen door de gokreclames.” In Tilburg zijn op straat deze reclames vanaf 2023 verboden. “Dat is echt top. Wat mij betreft wordt dat een landelijk verbod voor tv, radio, online en op straat.”

“Verbied alle gokreclames en bescherm kwetsbare jongeren.”