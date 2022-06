112-nieuws: auto crasht in Bergen op Zoom • vrachtwagen strandt op A2

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

10.17 Man opgepakt voor zware mishandeling in Tilburg Een 29-jarige man uit Goirle is vrijdagochtend opgepakt voor de zware mishandeling van een 24-jarige man op het Korvelplein in Tilburg. Dat gebeurde in september vorig jaar, tijdens het vieren van een overwinning van Willem II op PSV. LEES OOK: Man opgepakt voor zware mishandeling in Tilburg

09.40 Kapotte vrachtwagen op A27 De rechterrijstrook van de A27 van Utrecht richting Breda is vrijdagochtend afgesloten vanwege een kapotte vrachtwagen bij Hank. De afsluiting van de rijstrook leidde rond halftien tot een tien kilometer lange file vanaf Noordeloos, goed voor een halfuur vertraging.

08.22 Vrachtwagen strandt op A2 bij Boxtel De rechterrijstrook van de A2 van Den Bosch richting Eindhoven was vrijdagochtend ruim een halfuur afgesloten bij Boxtel-Noord vanwege een vrachtwagen die daar rond kwart over acht strandde. Dit leidde tot een kilometerslange file. De vertraging bedroeg rond halfnegen zo'n tien minuten. Om kwart voor negen waren de problemen verleden tijd.

07.34 Vier aanhoudingen na vondst vaten in Oss Vier mensen zijn aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen in Oss. Getuigen zagen eerder deze week dat er vaten naar binnen werden getild bij een huis aan de straat Kas in Oss en waarschuwden de politie. Woensdag is het huis doorzocht. De inhoud van de vaten wordt onderzocht door het NFI. De verdachten zitten nog vast en het onderzoek loopt, liet de politie donderdag weten.

06.39 Geen treinen tussen Oss en Den Bosch Tussen Oss en Den Bosch rijden sinds halfzeven vrijdagochtend geen treinen na een aanrijding. Die vond plaats ter hoogte van de Gerbrandylaan in Oss. De NS hoopt dat het treinverkeer vanaf tien uur 's ochtends weer volgens schema verloopt.

03.25 Auto's door brand verwoest Aan de Van Meterenstraat in Breda zijn donderdagnacht rond halfdrie twee auto's uitgebrand. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto's allebei verloren gingen. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Wachten op privacy instellingen...

01.51 Vechtpartij Den Bosch Bij het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch hebben donderdagnacht verschillende mannen gevochten. Mogelijk is hierbij ook gestoken, laat de politie weten. Meerdere eenheden kwamen naar het plein om de gemoederen te bedaren. Zeker een betrokkene is aangehouden. Die is nagekeken door ambulancemedewerkers.