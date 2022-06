Man opgepakt voor zware mishandeling in Tilburg

Een 29-jarige man uit Goirle is vrijdagochtend opgepakt voor de zware mishandeling van een 24-jarige man op het Korvelplein in Tilburg. Dat gebeurde in september vorig jaar, tijdens het vieren van een overwinning van Willem II op PSV.

Ron Vorstermans Geschreven door

Dat meldt de politie vrijdag. De man hoorde destijds bij een groepje 'van drie tot vijf personen'. "Meerdere aanhoudingen sluiten we dus nog niet uit", schrijft de politie. De 29-jarige man uit Goirle zit nog altijd vast en wordt verhoord. Mishandeling

Onderweg naar de binnenstad van Tilburg liep een ontmoeting met de groep uit op een zware mishandeling. Het slachtoffer kwam in het ziekenhuis pas bij bewustzijn. Hij had vijf hechtingen in zijn achterhoofd en een gekneusde kaak. Ook hield hij blijvend hersenletsel over aan de klap. Zo kan hij zich niet goed concentreren, heeft hij hoofdpijn en wordt hij duizelig bij inspanning. In opsporingsprogramma Bureau Brabant werd destijds aandacht besteed aan de zaak.