112-nieuws: vrouw gewond bij fietsongeluk • brand in kippenstal in Budel

10.32

Op de Sterrenlaan tussen Eindhoven en Nuenen is vrijdagochtend een auto frontaal op een stadsbus gebotst. Daarbij is zeker één gewonde gevallen. Het is nog onduidelijk wat de precieze oorzaak van het ongeval is en of het slachtoffer in de bus of auto zat. De politie doet onderzoek naar de botsing. De schade aan beide voertuigen is groot - met name aan de auto.