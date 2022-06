Eervolle begrafenis voor vijf jongens die in een bommenwerper zaten

Voor het eerst in decennia krijgen vijf militairen tegelijkertijd een militaire uitvaart in Bergen op Zoom. Ze worden begraven op het Britse militaire ereveld. Het gaat om de vijf Tsjechische bemanningsleden van een bommenwerper die in 1941 neerstortte in het Noord-Hollandse Nieuwe Niedorp.

“Ik denk niet dat ik het droog houd. Ik zal vast een traantje moeten laten”, zegt Ingrid Sijtzel. Zij was namens de gemeente Hollands Kroon ruim drie jaar betrokken bij de berging van de Britse bommenwerper. Vorig jaar juni werd het toestel geborgen. Die bergingswerkzaamheden in de Noord-Hollandse polder moesten heel voorzichtig worden uitgevoerd omdat er nog stoffelijke resten aanwezig waren. Aan de werkzaamheden ging een lange periode van voorbereiding vooraf. De uiteindelijke berging werd in vier weken voltooid. Daarna konden de lichamen worden geïdentificeerd. Het bleken vijf jonge jongens: Jan Hejna (26), Karel Valach (23), Leonard Smrcek (26), Vilém Konštatský (27) en Alois Rozum (27).

"Ik ben dankbaar dat we hen een eervolle begrafenis kunnen geven."

De Vickers Wellington-bommenwerper was in de nacht van 22 op 23 juni 1941 op de terugweg van een bombardement op Bremen toen een Duitse jager het toestel neerhaalde. Vijf militairen kwamen om het leven, alleen de gezagvoerder overleefde de crash. Hij werd krijgsgevangen genomen en overleed in 1967.

De vijf Tsjechische bemanningsleden Rozum, Konštatský, Smrcek, Hejna en Valach.

Omdat de Tsjechische bemanning in dienst was van de Engelse luchtmacht (RAF) krijgen de militairen nu hun laatste rustplaats op het Britse militaire ereveld van de Commonwealth War Graves Commission in Bergen op Zoom. De vijf militairen worden in één kist begraven. Ingrid Sijtzel: “Ik ben enorm dankbaar dat we hen een eervolle begrafenis kunnen geven. Ze zijn voor mij een beetje ‘eigen’ geworden. Het zal best een emotioneel moment worden maar ook een prachtige afsluiting.” De ceremonie met militaire eer wordt onder meer bijgewoond door de kleinzoon van Karel Valach en een aantal achterneven van de overige bemanningsleden. Verder zijn onder meer de Tsjechische minister van defensie en minister Hanke Bruins Slot van binnenlandse zaken aanwezig. Een Spitfire vliegtuig maakt een flypast tijdens de plechtigheid.