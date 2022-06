Zomerweer lang niet altijd goed voor zonnepanelen: 'Zet die droger aan'

Het zomerweer van deze week zorgt niet alleen voor pret langs de zwembaden, het is ook ideaal voor mensen met zonnepanelen. Tenminste, dat zou je denken. Toch levert zoveel zon niet per se alleen maar voordelen op. Voor je het weet, wek je namelijk te veel stroom op.

Dat laatste heeft overigens niks te maken met het slot op het elektriciteitsnet, dat vorige week werd aangekondigd door TenneT. Dat geldt puur voor grootverbruikers, zoals nieuwe bedrijven of bedrijven die meer dan 1500 zonnepanelen willen leggen. Voor particulieren is het terug leveren van stroom in principe geen probleem, al kan het dus zo zijn dat je met een overschot aan energie blijft zitten.

Sterker nog: Het kan zelfs zo zijn dat de omvormer, die opgewekte energie omzet in bruikbare stroom, helemaal uitschakelt. "Dat is een veiligheidsmechanisme, dat er voor moet zorgen dat het lokale net niet overbelast raakt."

Of het inderdaad zover komt, hangt volgens Hamstra volledig af van een aantal factoren. "Bijvoorbeeld in wat voor huis je woont. In nieuwbouwwijken zal je dit soort problemen niet zo gauw hebben, omdat daar tijdens de aanleg al rekening is gehouden met dikke en betere kabels. In wijken met veel jaren 30-woningen zal dat vaak nog niet het geval zijn."

Nóg niet, want de komende jaren moet daar verandering in komen. "Nederland gaat volledig op de schop. De komende jaren ligt zeker één op de drie straten een keer open voor een betere infrastructuur."

En dat is hard nodig. "We leven in een revolutionaire tijd, waarin we allemaal van het gas af moeten. Maar daardoor wordt het elektriciteitsnet plotseling veel zwaarder belast. De afgelopen tijd is het aantal zonnepanelen vervijfvoudigd."