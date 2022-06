Politie weet wie schutter op Tilburgs terras is en verspreidt foto

De politie zegt te weten wie de man is die schoten loste op een terras in de Tilburgse binnenstad afgelopen zaterdagnacht. Er zijn twee foto's verspreid van de man, waarop hij onherkenbaar is gemaakt. "We vragen hem dringend zich te melden", schrijft de politie.

Bij de schietpartij raakte zaterdag na middernacht een 29-jarige Tilburger gewond toen hij op de Heuvelring op het terras werd beschoten. Toegesnelde agenten zagen niet veel later twee mannen wegvluchten. Gevlucht

Een van de mannen is een 22-jarige man uit Drunen. Hij werd aangehouden en zit nog vast. De andere man ontkwam. Zijn identiteit is bij de politie bekend, maar ze weten niet waar hij is. De politie doet een dringend beroep op deze verdachte om zich te melden. Ook getuigen worden verzocht zich te melden.

De man is door de politie onherkenbaar gemaakt (foto: politie).

Vuurwapen gevonden

Een groot deel van de Heuvelring werd afgesloten na de schietpartij, voor publiek en automobilisten. Tijdens het onderzoek dat volgde is het vuurwapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt. Dat wordt onderzocht op sporen. Net als de auto waar de twee verdachten in wilden vluchten. Tegen een uur in de nacht liet de politie weten dat de zaak onder controle was en dat er geen dreiging meer was voor bezoekers in het centrum. Op het moment van de schietpartij was het erg druk in het centrum van Tilburg.

