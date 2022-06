Man neergeschoten in bomvolle binnenstad van Tilburg

Bij een schietpartij op een terras in het centrum van Tilburg is zaterdagnacht een man (29) gewond geraakt. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost en er is een verdachte opgepakt. Een tweede verdachte wordt nog gezocht.

Er werd rond half een in de nacht geschoten op de Tilburger die op een terras zat op de Heuvelring. Die zat daar met meerdere mensen aan tafel. Het was op dat moment erg druk in de binnenstad, onder meer door het Festival van het Levenslied dat even verderop gehouden werd.

Vluchtauto

Er waren door de drukte in het centrum ook veel agenten op de been. Zij hoorden het schot bij de kroeg en zagen twee verdachten wegrennen. De verdachten renden naar een witte auto die op de Jan Aartestraat geparkeerd stond.

Agenten zetten de achtervolging in en wisten de verdachte die achter het stuur kroop, aan te houden. Dat is een 22-jarige man uit Tilburg. De andere verdachte ging er te voet vandoor in richting van de St. Josephstraat. Agenten losten een waarschuwingsschot, maar de verdachte wist te ontkomen. Naar hem wordt nog gezocht.

Vuurwapen gevonden

Het slachtoffer van de schietpartij is een 29-jarige man uit Tilburg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Een groot deel van de Heuvelring werd afgesloten na de schietpartij, voor publiek en automobilisten. Tijdens het onderzoek dat volgde is het vuurwapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt. Dat wordt onderzocht op sporen. Net als de auto waar de twee verdachten in wilden vluchten.

Tegen een uur in de nacht liet de politie weten dat de zaak onder controle was en dat er geen dreiging meer was voor bezoekers in het centrum. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en naar getuigen die iets van de schietpartij hebben gezien.