TOP Oss kiest voor 'jonge, ambitieuze en enthousiaste' nieuwe hoofdtrainer

Kristof Aelbrecht volgt zijn landgenoot Bob Peeters op als hooftrainer van TOP Oss. De Belg komt over van PSV, waar hij sinds vorig seizoen coördinator bovenbouw binnen de jeugdopleiding was. Hij heeft een contract tot de zomer van 2024 getekend.

De 41-jarige Aelbrecht is geen onbekende in de Brabantse voetbalwereld. Hij was tussen 2010 en 2018 in verschillende functies al werkzaam in de jeugdopleiding van de Eindhovenaren, van hoofdtrainer van verschillende jeugdteams tot assistent bij Jong PSV. En als voetballer was hij actief voor Helmond Sport en FC Eindhoven.

"Ik had meteen een goed gevoel bij TOP", zegt Aelbrecht op de website van zijn nieuwe werkgever. "Het is een kleine club die het moet hebben van hard werken en samenwerken. Zo ben ik ook. Wat verder typisch Kristof Aelbrecht is? Ik geef veel individuele aandacht aan spelers, want daar is voor een team vaak de winst te behalen."

Ervaring

De nieuwe trainer is aangesteld door Klaas Wels, die een maand geleden bij TOP Oss aan het werk ging als technisch directeur. Hij is natuurlijk blij met de aanstelling van Aelbrecht. "Hij is jong en ambitieus en enthousiast om bij onze mooie club aan de slag te gaan. Kristof heeft bovendien lang meegelopen bij een topclub en in de Eredivisie. Ik ben blij dat we eruit zijn gekomen."

Iedere club en trainer praten over mooi voetbal en goed presteren, dat is in Oss niet anders. "We willen beide verzorgd, aanvallend voetbal zien, waar het plezier en de teamgeest vanaf stralen. Met zowel binnen als buiten de lijnen structuur voor spelers, maar ook veel vrijheden. Want in zo’n cultuur kunnen jongens zich ontwikkelen. En we geloven dat de prestaties dan het beste zijn", zegt Wels. Aelbrecht is daar ook duidelijk over. "Voetbal is voor de mensen op de tribunes. Die moet je altijd willen vermaken, zéker in de Keuken Kampioen Divisie."

Brabantse clubs

Met TOP Oss heeft ook de laatste Brabantse club in de Keuken Kampioen Divisie zonder hoofdtrainer de vacature ingevuld. Naast Aelbrecht zijn ook Rob Penders (FC Eindhoven), Kevin Hofland (Willem II), Robert Molenaar (NAC Breda), Jack de Gier (FC Den Bosch), Sven Winnen (Helmond Sport) en Adil Ramzi (Jong PSV) hoofdtrainer.

