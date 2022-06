Vliegen via Eindhoven nu Schiphol vluchten schrapt? 'Boek dit weekend nog'

Nu Schiphol noodgedwongen vluchten schrapt en daarmee tienduizenden vakantiegangers teleurstelt, richten veel ogen zich op Eindhoven Airport. Want hoeveel kan de Brabantse luchthaven deze zomer overnemen? En kun je überhaupt nog boeken via Eindhoven? Het korte antwoord: "Je moet heel snel zijn."

Sven de Laet & Jan Waalen Geschreven door

Voor iedereen die hoopt dat Eindhoven Airport een groot deel van de gecancelde vluchten zomaar even overneemt, heeft woordvoerder Judith de Roy slecht nieuws. "We zijn druk in gesprek om te kijken wat we hier kunnen betekenen, maar dat zal echt beperkt zijn." Dat is allesbehalve onwil, vertelt ze. "Dit is voor iedereen ontzettend vervelend. Maar ten eerste hebben wij natuurlijk ook te maken met de zomerdrukte. Daardoor zitten we al bijna aan het maximale aantal vluchten dat hier per dag mag vertrekken. En die zijn inmiddels ook allemaal goed bezet."

Volgens woordvoerder Judith de Roy doet Eindhoven Airport wat het kan.

Dan gaat het nog niet eens over de logistieke puzzel die het overnemen van vluchten met zich meebrengt. "We mogen hier slechts binnen bepaalde tijden vliegen. Alles moet gebeuren tussen zeven uur 's ochtends en elf uur 's avonds. Nachtvluchten hebben we niet. Om in dat volle schema nog extra vluchten te plannen, is een hele puzzel."

Ook Rens Fikkers houdt zijn hart vast de komende dagen. Hij runt reisbureau Travel Service Best, waaronder ook Reisbureau Eindhoven Airport valt. Een groot deel van zijn klanten hoopt binnenkort nog altijd vanaf Schiphol te vliegen. "Maar de onzekerheid is groot. Zelfs Schiphol weet op dit moment nog niet welke vluchten wel en niet gecanceld worden. Ik kan mijn klanten alleen hoopgevende woorden bieden." Hoopgevende woorden of niet, Eindhoven Airport als alternatief voor Schiphol? Dat lijkt Fikkers niet realistisch. "Alle vluchten daar zitten al voor 90 procent vol. Daar ga je al die gedupeerde reizigers niet bij krijgen." En ook voor wie nog een vakantie via Eindhoven wil boeken, heeft hij weinig hoop. "Dan moet je heel snel zijn. Eigenlijk moet je dit weekend nog boeken." Voor reizigers van wie de vlucht daadwerkelijk geschrapt wordt, heeft Fikkers een doekje voor het bloeden. "Hartstikke vervelend, maar gelukkig word je beschermd als je een pakketreis hebt gekocht", legt hij uit. Voor de ondernemer zelf kan dat trouwens wel een flinke streep door de rekening betekenen.

"Ik moet als reisorganisatie de kosten van die pakketreis terugbetalen aan de klant. Maar wie zegt dat zo'n luchtvaartmaatschappij het vervolgens ook netjes terugstort naar mij. Zij kunnen er tenslotte niks aan doen dat Schiphol die vlucht schrapt. En wat dacht je van die hotelier? Die kan makkelijk zeggen dat hij gewoon open is en dus niks terug hoeft te betalen." Of het zover komt, is afwachten. Voor alle Brabanders die uitkijken naar hun vakantie, heeft Fikkers voor nu nog wel een bemoedigende boodschap. "De grootste drukte op Schiphol verwachten ze begin juli. In het zuiden van het land valt de vakantie dit jaar laat. Wellicht dat we zo de dans toch een beetje ontspringen."