Kan de eeuwenoude kloostermuur van Sint Agatha nog worden gered?

Het klooster van Sint Agatha wordt als sinds 1371 bewoond door de Kruisheren. Het is daarmee het oudste nog bewoonde klooster van Nederland. De muur die om dat oudste klooster heen staat, is toe aan een flinke opknapbeurt. Er moeten 90.000 bakstenen in 390 meter muur worden gerestaureerd. En dat kost tonnen.

Een van die Kruisheren die in het klooster woont is Edgar Claes. Hij laat de muur zien die om zijn klooster heen staan. “Ze is erg in verval”, zegt hij. De muur is gebouwd in de zestiende eeuw. Maar in al die tijd is er nooit onderhoud aan gepleegd. En dat is te zien. Het voegwerk is erg slecht en er zitten gaten in de muur.

"In de oorlog sloeg hier een granaat in."

“Hier, zie je dit grote gat?”, wijst Edgar. “In de Tweede Wereldoorlog sloeg hier een granaat in.” Naast het gat staat een stapel stenen. “Deze hebben we uit het weiland opgeraapt en willen we weer in de muur gebruiken.” Zo'n muur uit de zestiende eeuw is bijzonder en moet dan ook behouden blijven, vinden de Kruisheren. Even wat nieuws metselen is er wat hen betreft niet bij. “We hebben het geluk dat we nog deze oorspronkelijke muur hebben. We willen die heel graag behouden voor de toekomst”, zegt Edgar.

"De muur ademt eeuwen geschiedenis."

Maar daarvoor is geld nodig. In totaal zo’n 570.000 euro. De provincie geeft het grootste gedeelte. En 170.000 euro moet het klooster zelf bij elkaar zien te krijgen. Daarom is er een crowdfundactie. “Je kan een steentje bijdragen door een steen te betalen.” Over ruim twee jaar zou de muur dan opgeknapt moeten zijn. Of eigenlijk moet vooral verder verval tegengegaan worden. “De muur ademt al die eeuwen geschiedenis. Dat willen we heel graag behouden”, aldus Edgar. Een muur rond een klooster is belangrijk volgens de Kruisheer. “Je hebt het klooster, de tuin en daar een muur omheen. Klooster komt van het Latijnse woord claustrum. Dat betekent beslotenheid.” “Of ik zelf mee ga metselen? Nee”, lacht Edgar. “Dat is een steentje te ver. Ik support wel. De knoken laten het niet meer toe dat ik zelf aan de muur ga metselen.”

De kloostermuur is er erg slecht aan toe. (foto: Jos Verkuijlen)

Het klooster in Sint Agatha. (foto: Jos Verkuijlen)