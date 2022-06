In de hitte met pech langs de snelweg: 'Je staat er nu pal in de zon'

Binnen een half uur nadat vrijdag het hitteprotocol van Rijkswaterstaat actief was geworden, kreeg Ben Heiltjes uit Cuijk de eerste melding binnen. “Het ging om een man die met autopech langs de A73 stond en meteen aan de wandel was gegaan", vertelt de ervaren sleepwagenchauffeur. "Toen ik arriveerde was hij gelukkig al door de politie opgepikt.” Maar er is voor Ben meer dan genoeg te doen. "Mensen zijn moe, zeker als ze al lang gereisd hebben en dan gaat er vaak veel mis.”

Zo’n hitteprotocol is op die momenten hard nodig, vindt Ben Heiltjes (66). Het houdt in dat weggebruikers die tussen tien uur 's ochtends en acht uur 's avonds stranden, direct worden geholpen. “Als er iets gebeurd is op de snelweg moeten de mensen die erbij betrokken zijn bij hun auto blijven", legt Ben uit. "In de auto is het te heet dus moet iedereen achter de vangrail blijven, maar daar is geen enkele beschutting. Ze staan pal in de zon. Dat moet niet te lang duren.”

Een uur na de eerste melding kan Ben Heiltjes vrijdag weer op weg naar de A73, deze keer voor een gestrand ouder echtpaar. “Die heb ik meegenomen en naar een wegrestaurant gebracht, waar ze wat konden eten en drinken.” Daarmee volgde hij de richtlijnen van het hitteprotocol. “We zorgen ook altijd dat we gekoeld water bij ons hebben. Die flesjes delen we meteen al uit, mensen zijn er meestal heel blij mee.”

Dat Rijkswaterstaat een hitteprotocol voorschrijft op dagen waarop de temperatuur in Nederland rond de dertig graden is, kan bij Ben Heiltjes op veel instemming rekenen. En niet alleen omdat mensen met autopech of een aanrijding zo snel mogelijk meegenomen worden naar een koele omgeving. Het is ook goed dat ze van de weg af zijn, vindt hij. “Mensen hebben niet in de gaten hoe gevaarlijk het is langs de snelweg. Als je achter de vangrail staat te wachten kunnen er auto’s op hoge snelheid voorbij komen. Het risico is groot.”

Hij vertelt over een situatie die hij een jaar geleden meemaakte, ook in een periode van zomerse hitte. “Een echtpaar met motorpech had de camper maar geparkeerd naast de snelweg. De luifel stond uit en ze hadden net koffie gezet toen ik kwam. Ze vroegen nog of ik ook een kopje lustte.” Hij kan er nu wel om lachen, maar het geeft volgens hem ook aan hoe lichtzinnig er gedacht wordt over de risico’s langs de snelweg.

