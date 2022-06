Antoinette scant na 49,5 jaar haar laatste boodschappen bij Albert Heijn

Van de kassa tot de bakkerij en de schoonmaak: Antoinette Brouwers heeft de Albert Heijn in ruim 49 jaar tijd zo goed als uitgespeeld. De 65-jarige Antoinette had vrijdag haar allerlaatste werkdag bij de Albert Heijn in Oudenbosch. Maar echt afscheid nemen zal ze waarschijnlijk nooit doen: "Morgen kom ik weer langs hoor. Ja, voor boodschappen dan hè!", lacht ze.

In de afgelopen 49 jaar heeft Antoinette zich onmisbaar gemaakt. Ze staat bekend als een aanpakker die alles ziet en soms een tikkeltje streng kan zijn. "Ik heb weleens van een jonge collega gehoord dat ik heel scherp ben. Dat ik alles zie en ook meteen oppak. Dat gaat vanzelf in al die jaren." Antoinette zat veel achter de kassa, stond in de bakkerij, sorteerde lege flessen en hielp mee in de schoonmaak. "Alleen op de groenteafdeling heb ik nooit gewerkt."

Antoinette begon in 1972 in het oude filiaal in Zevenbergen, op de hoek van de Markt en de Zuidhaven. "In die tijd kwamen de producten nog los binnen." Halverwege de jaren tachtig is ze in Middelharnis gaan werken en met korte tussenpozen in de filialen Nieuwe Markt en Tolberg in Roosendaal. Nadien heeft ze een paar jaar in Zevenbergen gewerkt en nu sluit ze haar carrière af in Oudenbosch.