Farmers Defence Force wil snelwegen blokkeren en vaker naar huis minister

Farmers Defence Force (FDF) is van plan keihard te gaan actievoeren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Daarbij wordt onder meer gedacht aan 'de voedselvoorziening platleggen met een leverstop en snelwegen blokkeren in Natura 2000-gebieden'. Dat zegt FDF-voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert in een interview met de Volkskrant. Naar Schiphol kan volgens hem ook. "We bouwen het op en gaan door tot het af is."

ANP Geschreven door