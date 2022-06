'Vlammen kwamen tot het dak', bewoners aangedaan na vuurzee in Eindhoven

Met een doek om haar schouder bekijkt een vrouw zondagochtend de ravage aan de Cornelis Trooststraat in Eindhoven. Daar raakten vlak daarvoor zes huizen, waaronder dat van haar, beschadigd nadat een schuurbrand oversloeg.

"Ik werd wakker van mijn zoon", vertelt de vrouw. "Hij schreeuwde dat de hele achterplaats in brand stond." Toen ze uit het raam keek, schrok ze zich een ongeluk: "het was een grote vuurzee."

"De ramen klapten eruit toen we net uit ons huis waren."

Daarop ging ze met haar zoon meteen hun huis uit. "We gingen razendsnel naar buiten, want we zagen de ramen al barsten. Die klapten eruit toen we net uit huis waren." In hun achtertuin, waar het vuur om zich heen sloeg, hielden ze konijnen en een vogel. Een konijn zagen ze nog wegspringen. "De rest heeft het waarschijnlijk niet gered..."

"Ik houd mijn hart vast voor mijn eigen huis."

De brandweer had het vuur rond acht uur zondagochtend onder controle. Sindsdien is de brandweer bezig met het opruimen van de ravage. De bewoners van de zwaar beschadigde huizen worden opgevangen in woonzorgcentrum Vitalis. Ook deze vrouw gaat daar naartoe. Ze richt, voordat ze daar naartoe gaat, nog een laatste blik op haar huis, De twee huizen daarnaast zijn totaal verwoest. Ze zucht: "Ik houd mijn hart vast voor ons eigen huis."

"We werden wakker van mensen die schreeuwden."

Wat verderop staan Frank (23) en Veerle (20) buiten. Zij wonen ook aan de Cornelis Trooststraat, in een studentenhuis. "Wij werden wakker van mensen die van buitenaf 'brand, brand' schreeuwden", vertellen ze. Toen ze de vlammen door hun keukenraam zagen, gingen ook zij er razendsnel vandoor. "Er wonen nog meer mensen in ons studentenhuis, maar vandaag waren wij gelukkig als enige thuis." De schuur achter hun studentenhuis is volledig afgebrand. Hoe de brand aan de Cornelis Trooststraat kon ontstaan, wordt onderzocht. De brandweer meldde 's ochtends vroeg al dat de brand bij een schuur was begonnen en was overgeslagen naar vier andere schuurtjes en de huizen.

"Zeker een kat en een aantal vissen hebben de brand niet overleefd."

Bij de brand zijn geen bewoners gewond geraakt. Wel is een bewoner nagekeken door ambulancepersoneel. Die had moeite met ademhalen omdat die rook had ingeademd. Verschillende dieren hebben de brand niet overleefd. "Zeker een kat en een aantal vissen", vertelt de brandweerwoordvoerder. Zeker drie huizen zijn voorlopig niet bewoonbaar.