Kinderwens en een psychiatrisch verleden, dan beslissen anderen

Lange tijd werd Annicks leven overheerst door psychische problemen. Ze nam veel medicijnen, werd gedwongen opgenomen, hield littekens over aan zelfbeschadigingen en ondernam verschillende zelfmoordpogingen. Iedere dag was een strijd, haar leven was overleven geworden. Inmiddels gaat 't beter met haar en hoopt ze haar vurige wens in vervulling te kunnen laten gaan: een kindje. Maar een kinderwens en een ingrijpend psychiatrisch verleden, dan beslissen anderen of je wel kinderen mag hebben.

Zondag was Annick Box uit Best te gast bij het tv-programma Kraak waarbij ze vertelde over de eisen die de vruchtbaarheidskliniek in Elsendorp aan haar stelde. Van haar gynaecoloog kreeg ze te horen dat er twijfels waren.

"De veiligheid van het ongeboren kindje staat voorop."

"Ben je wel stabiel genoeg, en hoe lang?", zei de gynaecoloog. "Daarvoor is overleg nodig met je psychiaters. Hebben we een goed gevoel om te starten met de vruchtbaarheidsbehandeling, ja of nee? Want de veiligheid van het ongeboren kindje staat voorop." Voordat ze eindelijk met de vruchtbaarheidsbehandelingen mocht starten, was ze anderhalf jaar verder. Haar huisarts vond dat ze eerst moest bewijzen dat ze een jaar lang kon stoppen met zichzelf te krassen op haar armen. Ook moest ze stoppen met haar medicijnen. "Dat vond ik logisch en dat is ook gelukt", zegt ze. Tegelijkertijd was het zwaar om te laten zien dat ze een stabiel mens was. "Ik had het gevoel dat ik me keer op keer moest bewijzen." Annick werd als kind gepest en dat drukte een zware stempel op haar. Met als dieptepunt het jaar 2017, toen ze niet meer naar buiten durfde en eigenlijk niet meer wilde leven. Toch lukte het haar om weer op te krabbelen, dankzij haar hulphond Nova, die gespecialiseerd is in hulp geven aan mensen met psychische aandoeningen.

"Mijn hond heeft me het mooiste gegeven wat ik kon krijgen, mijn toekomst."