In de zomer uitwijken naar Eindhoven Airport, het is niet vanzelfsprekend

Als je deze zomer een reis hebt geboekt en vanaf Schiphol vliegt, dan is het nog maar afwachten of je wel vanaf Amsterdam kunt vliegen. De luchthaven kondigde deze week aan dat de vluchten van honderdduizenden mensen geannuleerd zullen worden. Zorgen de problemen op Schiphol voor een extra toename van reizigers en vluchten op Eindhoven Airport?

In augustus zijn er mogelijk enkele dagen waarbij vluchten kunnen worden overgenomen vanuit Amsterdam, aldus de directeur, 'maar dat is echt minimaal'.

Roel Hellemons, directeur van Eindhoven Airport, was zondag te gast bij het tv-programma Kraak. "Uitwijken naar onze luchthaven is niet vanzelfsprekend voor reizigers", zei hij. "Begin dit jaar zagen we al dat de vliegtuigen in de meivakantie en de zomerperiode erg vol zouden zitten, en daar hebben we ons destijds op voorbereid. Echt veel stoelen zijn er dan ook niet meer vrij."

Ooit werkte Hellemons zelf bij Schiphol. "De luchthaven heeft nagenoeg twee jaar stilgelegen door corona", zegt hij. Veel medewerkers zijn hierdoor op zoek gegaan naar een andere baan, gedwongen of vrijwillig. "En nu komt alles in een hele korte tijd weer tot leven, en dat leidt tot problemen. Niet alleen in Amsterdam, meer luchthavens hebben dit probleem.

"Ook in Eindhoven lopen we tegen uitdagingen aan", bekende de directeur. "We beloven passagiers dat het snel en makkelijk is om bij ons te vliegen, maar in alle eerlijkheid, dat is nu niet altijd het geval."

"Wel zijn we op tijd begonnen om personeel te werven toen de coronarestricties verdwenen, zodat we zo goed mogelijk in konden spelen op de vraag van reizigers. Maar daar moeten we keihard voor werken", aldus Hellemons. "We doen er alles aan om het scenario van Schiphol te voorkomen. Daarom vragen we reizigers ook om drie uur voor aanvang van hun vlucht al aanwezig te zijn, zodat je je vlucht gewoon kunt halen."

Hellemons prees zijn medewerkers van Eindhoven Airport. "Mensen op kantoor die als het nodig is van het bureau wegstappen, een geel hesje aantrekken en helpen om passagiers die dreigen hun vlucht te gaan missen van informatie te voorzien en ze met voorrang door de security loodsen. Dat is soms best spannend maar ook prachtig."

De laatste tijd loopt het aantal coronabesmettingen weer verder op. Het baart Hellemons zorgen. "Als we te maken krijgen met ziekmeldingen zullen we creatief moeten zijn, om het toch voor elkaar te krijgen de boel draaiende te houden. Ik hoop dat het binnen de perken blijft, anders zullen ook bij ons dingen gaan vastlopen."