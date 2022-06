AZC Budel helpt Ter Apel met 50 bedden

Het Asielzoekerscentrum in Budel heeft dit weekend 50 vluchtelingen opgevangen uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sliepen mensen in tenten en op stoelen, omdat er geen fatsoenlijke uitstroom was naar reguliere azc's. Zaterdagavond zijn ze in Budel aangekomen.

Agnes van der Straaten & ANP Geschreven door