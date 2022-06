Voorbijrijdende automobilisten filmen dodelijk ongeluk: 'Grote stap te ver'

Voorbijrijdende automobilisten hebben zaterdagmiddag foto's en video's gemaakt van de dodelijke aanrijding die zaterdagmiddag plaatsvond op de Backer en Ruebweg in Breda. De politie reageert hier op Facebook geschokt op.

De politie werd getipt dat diverse mensen foto’s en video’s van de aanrijding en de hulpverlening aan het slachtoffer op social media plaatsten. "Bizar en bovenal respectloos!", benadrukt een woordvoerder. Bij de aanrijding kwam een motorrijder, een 51-jarige man uit Oosterhout, om het leven.

'Dit filmen is niet leuk en niet slim'

"Bedenk je even hoe jij dat zou vinden wanneer het een familielid of vriend van jou betreft. Dan is het laatste waar je op zit te wachten dat er beelden van jouw geliefde gedeeld worden online", zegt de woordvoerder.

"Het plaatsen van de beelden is al een enorme stap te ver. In de eerste plaats zouden die opnamen helemaal niet gemaakt moeten worden. Je mobiele telefoon tevoorschijn halen om een incident of ongeluk te filmen is niet stoer, niet leuk, niet interessant en niet slim. Doe het gewoon niet!"

Post

De automobilisten die al rijdend foto's maakten van de plaats van het ongeluk mogen post verwachten van het Centraal Justitieel Incassobureau verwachten.

De auto waarmee de motorrijder zaterdag in botsing kwam, werd bestuurd door een 23-jarige man uit Breda. Hij is als verdachte aangemerkt, maakte de politie zondagochtend bekend. Hij zit vast.

LEES OOK: Motorrijder overleden na harde botsing met auto in Breda