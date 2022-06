Studentenhuis overleeft enorme brand: 'Onze tuinstoelen zijn gesmolten'

Het stinkt naar rook en de ravage is enorm, daags na de uit de hand gelopen schuurbrand in de Cornelis Trooststraat in Eindhoven. In het rijtje verwoeste huizen heeft alleen het studentenhuis op de hoek de vuurzee doorstaan. Studenten Veerle en Tom zijn nog aan het bijkomen van de schrik. "We hebben ontzettend veel geluk gehad dat het vuur niet bij ons naar binnen is geslagen", zegt Veerle.

De fietsen voor het studentenhuis aan de Cornelis Trooststraat in Eindhoven maken duidelijk dat daar nog leven in de brouwerij is. Terwijl drie huizen ernaast compleet verwoest en onbewoonbaar zijn, kunnen de vijf studenten er blijven wonen. Binnen stinkt het nog wel naar rook en in de ramen van de keuken zitten barsten door het vuur. Tom wijst naar witte vlekken op de tegels in de tuin: "Dat waren tuinstoelen, die door het vuur gesmolten zijn. Zelfs de harslaag op de schutting aan de andere kant van de tuin is door de hitte gesmolten", vertelt hij.

"Het voelt nog een beetje onwerkelijk, ik kwam vanochtend de trap af en dan kijk je de tuin in en dan zie je opeens dat alles zwart is en dan denk je: oh ja. In huis heb je helemaal niks door en dan loop je naar achter en dan zie je alles weer zwart, dat is best wel intens", zegt Veerle.

Lag nog in bed

De studente uit de Achterhoek die studeert aan de Technische Universiteit Eindhoven lag zondagmorgen nog in bed toen de brand uitbrak. "Ik hoorde mensen buiten praten, gebonk op deuren en mensen die riepen 'brand, brand' en toen dacht ik: dat is niet goed. Met mijn huisgenoten ben ik toen naar buiten gerend en zag ik ons schuurtje in brand staan."