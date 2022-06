Studentenhuis overleeft enorme brand: 'Tuinstoelen zijn gesmolten'

Het stinkt naar rook en de ravage is enorm, daags na de uit de hand gelopen schuurbrand in de Cornelis Trooststraat in Eindhoven. In het rijtje verwoeste huizen heeft alleen het studentenhuis op de hoek de vuurzee doorstaan. Studenten Veerle en Tom zijn nog aan het bijkomen van de schrik. "We hebben ontzettend veel geluk gehad dat het vuur niet bij ons naar binnen is geslagen", zegt Veerle.

De fietsen voor het studentenhuis aan de Cornelis Trooststraat 4 in Eindhoven maken duidelijk dat daar nog leven in de brouwerij is. Terwijl drie huizen er naast compleet verwoest en onbewoonbaar zijn, kunnen de vijf studenten er blijven wonen. Binnen stinkt het nog wel naar rook en in de ramen van de keuken zitten barsten door het vuur. Tom wijst naar witte vlekken op de tegels in de tuin: "Dat waren tuinstoelen, die door het vuur gesmolten zijn. Zelfs de harslaag op de schutting aan de andere kant van de tuin is door de hitte gesmolten", vertelt hij.

"Het voelt nog een beetje onwerkelijk, ik kwam vanochtend de trap af en dan kijk je de tuin in en dan zie je opeens dat alles zwart is en dan denk je: oh ja. In huis heb je helemaal niks door en dan loop je naar achter en dan zie je alles weer zwart, dat is best wel intens", zegt Veerle.

Lag nog in bed

De studente uit de Achterhoek die studeert aan de Technische Universiteit Eindhoven lag zondagmorgen nog in bed toen de brand uitbrak. "Ik hoorde mensen buiten praten, gebonk op deuren en mensen die riepen 'brand, brand' en toen dacht ik: dat is niet goed. Met mijn huisgenoten ben ik toen naar buiten gerend en zag ons schuurtje in brand staan."

"Wij hebben alleen schade aan de buitenkant van het huis, de brandweer was hier precies op tijd. De brandweer zei: 'als je wil, dan mag je gewoon weer terug.' Het stinkt nog wel een beetje naar rook, maar gezien de schade aan de andere huizen, vind ik dat prima", zegt Veerle. Tom en Veerle kunnen dus in hun studentenhuis blijven en zijn weer druk aan het blokken voor de tentamens. "Even gezellig in de tuin zitten, dat lijkt voorlopig geen optie meer. " Onze tuinstoelen zijn ook half verbrand, dat wordt het even niet helaas", aldus Veerle.

Karpers

De studenten zitten in hun maag met karpers van de buren. De vissen zitten nu in een met water gevulde kliko. "De vissen zaten in de vijver van de buren, maar die willen ze niet terug. Ze zijn in de container gegooid, maar ja wij kunnen er ook niet veel mee. Dus wij zoeken eigenlijk mensen die wat koikarpers willen", zegt Veerle. Provisorisch is er een tuinslang in de kliko gestopt die vers water aanvult in de hoop dat de vissen het overleven.

Tom was thuis in Almere toen de brand uitbrak. Hij kreeg natuurlijk allemaal berichtjes over de brand. Toen hij de schade zag dacht hij: "wat een ravage, dit is toch wel heel erg. "Ik schrok er wel van, het was een stuk heftiger dan ik had gedacht". Ondanks de enorme ravage bij de buren, denkt Tom nog wel dat het leefbaar is in het studentenhuis: "De rook in het huis dat is niet prettig, maar alles is nog heel, ik ben daar erg dankbaar voor, want het had net zo goed ons huis kunnen zijn."