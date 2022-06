Man met glas in zijn gezicht geslagen: ' Ik dacht dat mijn neus eraf lag'

Nietsvermoedend dacht een man uit Breda begin dit jaar met zijn vriendin een avondje uit te gaan, toen hij tijdens een wc-bezoekje plots met een glas in zijn gezicht werd geslagen. "Toen ik naar beneden keek, zag ik alleen maar bloed." De politie deelt nu in Bureau Brabant beelden van de verdachte.

Het ging mis in de nacht van 19 op 20 februari, in het toilet van een café aan de Halstraat in Breda. "De lockdown was voorbij, alles was weer lekker open en ik wilde samen met mijn vriendin lekker een hapje eten. Daarna gingen we nog naar het café voor een drankje."