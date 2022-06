PSV heeft nieuwe eerste keeper: Argentijn Walter Benítez

Witte rook bij PSV. Nadat eerder vandaag al werd bevestigd dat Boy Waterman terugkeert als derde keeper, lijkt nu ook de komst van Walter Benítez officieel. Trainer Ruud van Nistelrooij bevestigde tijdens een persconferentie dat de Argentijnse goalie vandaag medisch wordt gekeurd.

Benítez moet komend seizoen de nummer één onder de lat van de Eindhovenaren worden. De 29-jarige keeper komt over van OGC Nice, waar de Argentijn afgelopen seizoen een sterk seizoen doormaakte. Hij was bijvoorbeeld genomineerd voor de prijs van de beste keeper in de Ligue 1, de Franse competitie.

De Argentijn besloot zijn contract bij de Franse club niet te verlengen, nadat Nice een ticket voor de Champions League misliep. Met zijn transfervrije overstap hoopt hij in Eindhoven alsnog uit te komen in het miljoenenbal.

Allroundkeeper

Van Nistelrooij is blij met de komst van Benítez. "Karakter, prof en winnaar: dat zijn drie woorden die op hem van toepassing zijn. Het is een allroundkeeper op een heel hoog niveau."

Door de komst van de Argentijn, lijkt Joël Drommel komend seizoen rekening te moeten houden met een rol als reservedoelman. "Ik heb met hem gesproken", zei Van Nistelrooij daarover. "Ik heb gezegd dat we hem niet afschrijven en dat hij er met zijn leeftijd nog veel uit kan halen. Dat snapte hij.''