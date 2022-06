Automobilist rijdt van schrik door garage, tuinen en speeltuin

Een automobilist heeft maandagmiddag een ravage aangericht in Budel-Dorplein. De man wilde zijn auto op een oprit zetten aan de Prins Hendrikstraat waarna hij per ongeluk op het gas duwde in plaats van de rem. De man schrok zo erg, dat hij vervolgens aan de achterkant van de garage door een kozijn naar buiten reed en verschillende tuinen aandeed.

Lobke Kapteijns Geschreven door

De man liet het gas na zijn rit door de garage nog niet los en reed vervolgens via de achtertuin een nabijgelegen speelterrein op. Waarna hij door een houten schutting, via de oprit langs een woning af, de voortuin inreed. De bestuurder draaide daar de auto, stak de weg over en reed opnieuw door een voortuin. De auto kwam vervolgens tot stilstand tegen een betonnen tuinafscheiding. Erg geschrokken

Buurtbewoners hebben de man uit de auto gehaald. Volgens een 112-correspondent zou de man vanaf het moment dat hij de garagedeur ramde, zo erg geschrokken zijn dat hij de auto niet wist te stoppen. Wonder boven wonder raakte er niemand gewond. De bestuurder is door ambulancepersoneel onderzocht en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ook de politie kwam ter plaatse. De auto is meegenomen door een bergingsbedrijf.

De auto kwam tot stiltstand tegen een betonnen tuinomheining (foto: SQ Vision).

Foto: SQ Vision