Grote brand in stal Nieuwendijk onder controle, meerdere dieren overleden

De grote brand bij een landbouwbedrijf aan de Schenkeldijk in Nieuwendijk was maandagavond laat onder controle. Iets voor tien uur maandagavond gaf de brandweer het sein brandmeester. In de stal stonden dertig stieren en kalveren.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Er zijn geen mensen gewond geraakt bij de brand die iets voor halfacht uitbrak. Brandweerkorpsen uit Midden- en West-Brabant en Zuid-Holland Zuid kwamen ter plaatse met drie tankautospuiten en een hoogwerker. Dieren uit de stal gehaald

Het gaat om een gemengd bedrijf met akkerbouw en stieren. De eigenaar van het bedrijf liet in eerste instantie weten dat het naar omstandigheden goed ging met de dieren en dat ze dankzij de inzet van de brandweer veilig uit de stal waren gehaald. De dieren werden ondergebracht op het erf, ingesloten tussen een aantal houten kisten zodat ze niet ontsnappen. Uiteindelijk heeft een dierenarts toch dieren in laten slapen vanwege de verwondingen die ze hebben opgelopen, dat meldt de Veiligheidsregio Midden-West Brabant. In eerste instantie werd gemeld dat het ging in zeven dieren. Dinsdagochtend werd gezegd dat de dierenarts inmiddels zeventien dieren heeft laten inslapen. Rookontwikkeling

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio ging het om een relatief nieuwe stal. De brand was in de omgeving goed te zien door de rookontwikkeling. Er is volgens de woordvoerder geen asbest vrijgekomen.

Foto: Jurgen Versteeg - SQ Vision

