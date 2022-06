Jongen (12) die vorige week werd aangereden in Moergestel, is overleden

De 12-jarige jongen die vorige week dinsdag zwaargewond raakte bij een aanrijding op de Oirschotseweg in Moergestel is overleden. Honk- en softbalvereniging Roef!, waarvan de jongen lid was, spreekt van 'een enorm en pijnlijk gat binnen de Roef-familie'.

De jongen zou vorige week op zijn fiets de weg hebben overgestoken toen hij werd geschept door de bestuurder van een bestelbus. 'Zo oneerlijk'

Het slachtoffertje werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht, maar is daar alsnog aan zijn verwondingen bezweken. Honk- en softbalvereniging Roef! in Moergestel laat weten sprakeloos te zijn. "Hij hoort op de velden van Roef!, maar het mag niet meer zo zijn. Zijn honk blijft leeg. Zo oneerlijk dat hij op zo'n jonge leeftijd al gemist moet worden." LEES OOK: Jongen (12) zwaargewond nadat hij wordt geschept door bestelbus