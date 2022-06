Behulpzame man krijgt mes in zijn rug van scooterrijder, 17-jarige opgepakt

De scooterrijder die ervan wordt verdacht dat hij afgelopen weekend in Tilburg een voetganger met een mes in de rug stak, is aangehouden. Het gaat om een 17-jarige Tilburger. Dat maakte de politie dinsdagochtend bekend. De aangehouden jongen zit vast voor verhoor.

Het slachtoffer liep zaterdagnacht op de Langendijk met zijn hond, toen de scooterrijder uit de richting van de Nijkerkstraat met hoge snelheid kwam rijden. Achterop de scooter zat een vrouw, die van de scooter viel toen de bestuurder de bocht nam richting de Hindeloopenstraat. De voetganger liep direct met zijn hond naar de vrouw om hulp te verlenen. Spoedeisende hulp

Toen hij daar aankwam, trok de scooterrijder direct het mes. Terwijl de voetganger zich probeerde te verdedigen, lukte het de scooterrijder de man in zijn rug te steken. Vervolgens reden de man en vrouw weer weg. Het slachtoffer moest voor behandeling naar de spoedeisende hulp en deed aangifte bij de politie. Soortgelijke melding

Opvallend was dat rond hetzelfde tijdstip de politie nog een melding kreeg over een scooterrijder die iemand probeerde te steken, terwijl diegene wilde helpen nadat een vrouw van de scooter was gevallen. Dit keer op de Reeshofdijk. Hier raakte niemand gewond. LEES OOK: Scooterrijder steekt behulpzame voetganger met mes in de rug