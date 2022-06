Amercentrale staat niet te trappelen om meer kolen te gaan stoken

De Amercentrale in Geertruidenberg staat allerminst te trappelen om weer volop energie op te wekken uit steenkolen. Zo'n omschakeling zou vele weken duren voor het bedrijf, dat momenteel vooral energie wint uit biomassa. Dat meldt energebedrijf RWE, de Duitse eigenaar van de centrale, aan Omroep Brabant.

Het kabinet wil dat kolencentrales weer harder gaan draaien vanwege de gascrisis die is ontstaan door de oorlog in Oekraïne. Eigenaar RWE is de afgelopen jaren echter opgeschoven naar energie uit biomassa en daar krijgt het bedrijf ook subsidie voor.

De centrale draait momenteel voor tachtig procent op biomassa en voor twintig procent op steenkolen. Biomassa is plantaardig materiaal. De centrale in Geertruidenberg gebruikt vooral hout als biomassa.

Herscholen en kolen inkopen

Vroeger produceerde de centrale alleen energie die werd opgewekt in steenkolenmolens. RWE zegt dat het 'totaal niet in lijn zou zijn met de strategie' van de Amercentrale om weer naar die situatie terug te keren.

"Dan moeten we personeel herscholen en massaal kolen gaan inkopen. Zo'n omschakeling duurt acht tot tien weken", aldus een woordvoerder.

Het bedrijf geeft aan nog wel graag te willen overleggen met de overheid. "Want ook wij hebben nog veel vragen. Dan kunnen we kijken naar wat mogelijk is. Maar wij gaan graag door met energie uit biomassa."

Gastekort

Het opwekken van energie uit steenkolen is volgens het kabinet nodig omdat door de oorlog in Oekraïne mogelijk een gastekort dreigt. Het kabinet spreekt over een gascrisis, waarvan maandag het eerste niveau werd afgekondigd door minister Rob Jetten van Klimaat en Energie.

Volgens het kabinet is er nu nog geen gastekort, maar is het risico op zo'n tekort 'te groot om niets te doen'. Het eerste niveau houdt in dat gasbedrijven dagelijks hun gasvoorraad en aanstaande gasleveringen openbaar moeten maken. Voor kolencentrales betekent het dat zij sinds maandag geen productiebeperking meer hebben.

Biomassa

RWE snapt 'dat kolen voor de heel korte termijn een logische oplossing zijn. "Maar enerzijds worden we nu opgeroepen om terug te gaan naar kolen, terwijl nog steeds in de wet staat dat energiewinning uit steenkolenmolens in 2030 verboden is. Dan zien we liever dat we werken met het alternatief: biomassa. Dat is goedkoper en makkelijker in te zetten en het is milieuvriendelijker", claimt het energiebedrijf.

De overheid legde destijds kolencentrales aan banden om klimaatdoelen te halen. Wel blijft de wet waarin is opgenomen dat de kolencentrales in 2030 dichtgaan. Minister Jetten zegt op Prinsjesdag met nieuwe plannen te komen om de CO2-uitstoot te beperken.

