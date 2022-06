ASML betaalt techniekles voor 60.000 kinderen: 'De wereld heeft dit nodig'

Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven gaat technieklessen betalen voor 60.000 basisschoolkinderen vanaf groep 1 in de Brainportregio in Zuidoost-Brabant. Het bedrijf is zelf ook bij de lessen betrokken. Woensdagmiddag is het startsein gegeven voor de ASML Junior Academy.

Volgens Lucas van Grinsven van ASML komen kinderen steeds minder in aanraking met techniekonderwijs en krijgen ze in de praktijk ook weinig van techniek mee. ”Dat is jammer. Als ze talent op dit vlak hebben, wordt dat zo minder makkelijk ontdekt.” Het project moet daar verandering in brengen. “Hiermee dompel je ze echt onder in de techniek.” Mad Science verzorgt al ruim 17 jaar technieklessen in Nederland en gaat ook dit project leiden. ”Dit is gigantisch en uniek. Dit gaat de komende jaren voor een enorm effect zorgen", zegt Frank Rienties van Mad Science in Eindhoven. Er komen speciale lessen over de Brainportregio. “Je kan denken aan de medische sector van Philips. Hoe snappen kinderen wat Philips doet? Of als we naar ASML kijken met de chipmachines en halfgeleiders. Dat klinkt best ingewikkeld allemaal, maar wat voor effect heeft dat op ons dagelijks leven? Dat willen we op een speelse manier duidelijk maken.”

"Alle bedrijven worden langzaam maar zeker technologiebedrijven."

De kinderen spelen bijvoorbeeld met magneten om zo iets te leren over schoner vervoer. “Magneten zijn best magisch met hun aantrekking en afstoting. Door magneten te laten zweven, leren de kinderen dat de kracht van magnetisme veel kan betekenen voor vervoer en transport. Ze spelen met magneten, maar krijgen wel de wetenschappelijke techniek ervan mee.” Lucas van Grinsven van ASML wil graag inspelen op een maatschappelijke ontwikkeling: “Alle bedrijven worden langzaam maar zeker technologiebedrijven. Ook organisaties. Een overheid doet alles tegenwoordig digitaal. Dat betekent dat er steeds meer behoefte is aan mensen die de techniek onder de knie hebben.” Met dit project hoopt hij de belangstelling van de kinderen te prikkelen. “Je moet ergens beginnen. Als dat niet vanzelf gebeurt, kunnen we op deze manier een handje helpen.”

"Twee op de tien kinderen kiezen later voor een technische opleiding."

Het project begint in september op vijftig scholen. De komende drie jaar wordt dat uitgebreid naar meer dan 250 basisscholen, groep 1 tot en met groep 8. Zes keer per jaar komt er een leraar langs. Daarnaast zijn er online lessen en kunnen de kinderen thuis proefjes doen. Hoeveel geld ASML in het techniekonderwijs steekt wil het bedrijf niet zeggen. “Dit is nodig”, zegt Van Grinsven van ASML. “Er zijn nu al 50.000 banen in Nederland beschikbaar in de techniek. Gemiddeld kiezen in Nederland twee op de tien kinderen later voor een technische opleiding. Als je kijkt wat de wereld nodig heeft, moeten dat er vier op de tien zijn. Dan zijn we pas tevreden. We gaan net zolang door totdat dat gelukt is."