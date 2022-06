Zomercoronagolf is begonnen: 5 vragen aan viroloog Jean-Luc Murk

Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames stijgt sinds een paar weken weer. Volgens het RIVM zijn we begonnen aan een zomerse coronagolf. Hoe kan dit en hoeveel zorgen moeten we ons eigenlijk maken? We stellen hier vijf vragen over aan arts-microbioloog en viroloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg

Met 70 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen van wie 4 op de intensive care, nemen de coronacijfers weer toe. Ook het aantal besmettingen stijgt weer. Hoe kan dit?

"Door een combinatie van factoren. In de eerste plaats door nieuwe, besmettelijke (omikron)varianten, die snel opkomen in Europa en nu dus ook in Nederland. Daarnaast speelt mee dat ons immuunsysteem weer aan het afzwakken is. Voor veel mensen is het alweer een halfjaar geleden dat zij hun laatste vaccin gehad hebben. De afweer tegen het virus wordt dan weer langzaam minder. Dat samen, leidt tot een nieuwe opmars."

Wat zegt dit?

"Dat de besmettingen en ziekenhuisopnames de komende tijd nog wel even op zullen lopen. Hoe hoog de piek wordt, dat durf ik nu niet te zeggen. Het is jammer, maar we hadden het wel verwacht. Al had ik persoonlijk gedacht dat het pas tegen het najaar weer zou stijgen.

Voor kwetsbare patiënten is dit wel weer reden tot zorg. Zij hebben de afgelopen maanden een redelijk rustige en onbezorgde periode gehad, maar nu zijn er plots weer een hoop besmettelijke mensen in de omgeving. Ook voor de ziekenhuizen betekent het extra druk, in de toch al lastige vakantieperiode. Daardoor zullen er waarschijnlijk weer nieuwe achterstanden in de zorg ontstaan."

Volgens de Volkskrant is de extra boosterprik onder 60-plussers niet erg in trek. 43 procent zou deze vierde vaccinatie hebben gehaald. Wat is het effect hiervan op toekomstige besmettings- en opnamecijfers?

"Dat verschilt. Voor de mensen met een goed immuunsysteem zal het niet zo gek veel betekenen. Datzelfde geldt als je recent nog corona hebt gehad. Maar er zijn ook een hoop kwetsbare mensen, voor wie dat heel anders ligt. Daarom raad ik iedereen aan om die booster toch te halen."

De aantallen besmettingen en ziekenhuisopnamen vallen nu nog relatief mee. Maar volgens het RIVM staan we voor een zomergolf. Moeten we ons zorgen maken?

"Persoonlijk denk ik niet dat het enorm uit de hand gaat lopen. Een nieuwe lockdown lijkt me bijvoorbeeld ook niet waarschijnlijk. Maar dan is wel een stukje gezond verstand nodig. Denk aan alle basisregels. Probeer geen risico voor anderen te worden. Dus heb je klachten, blijf dan thuis. Ook als je een vakantie gepland hebt."

Werkgeversorganisaties willen dat hun achterban basisregels invoert, zoals zelftesten en thuiswerken bij klachten. Is dit nodig?

"Dat helpt om te voorkomen dat het wél uit de hand loopt. Zeker met het oog op de krapte in de zorg, kunnen we beter op tijd maatregelen nemen. Dus thuiswerken, jezelf testen, afstand houden...

En het goede nieuws: Er is in principe een mooi medicijn: Paxlovid. Dat kan het aantal ziekenhuisopnames drastisch verminderen als het op tijd gegeven wordt. In andere landen wordt het al gebruikt, dus ik hoop dat het ook snel naar Nederland komt. Dat gaat zeker helpen."

